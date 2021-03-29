«Локомотив» проиграл ЦСКА и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

29 марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в Москве в седьмом решающем матче второго раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречался с командой ЦСКА. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев, которые победили в серии до четырех побед с результатом 4 - 3 и вышли в следующий раунд плей-офф, где встретятся с командой СКА из Санкт-Петербурга.

ЦСКА в первом периоде матча забил два быстрых гола. Шайбы в ворота железнодорожников забросили Мэт Робинсон и Максим Шалунов. Второй и третий периоды прошли без взятий ворот.

В серии матчей до четырех побед побеждает ЦСКА со счетом 4 - 3. Первый матч в Москве 17 марта выиграл «Локомотив» со счетом 2:0. Во второй встрече 19 марта в Москве сильнее был ЦСКА, победивший со счетом 4:1. Третий матч в Ярославле 21 марта также выиграли армейцы со счетом 2:1 в овертайме. Четвертый матч 23 марта в Ярославле завершился победой железнодорожников со счетом 3:0. Пятую игру в Москве 25 марта выиграл ЦСКА со счетом 3:2. В шестом матче 27 марта в Ярославле сильнее был «Локомотив», выигравший со счетом 2:1 в овертайме.

Антон Антонов