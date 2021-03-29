Бывшего главврача станции скорой помощи в Чувашии обвиняют в ущербе на 4,3 млн рублей

В Ленинский райсуд Чебоксар передано уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) против бывшего главврача Республиканской станции скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии, сообщил «Ъ-Казань» официальный представитель СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Он не раскрыл имени обвиняемого. Источники в правоохранительных органах Чувашии рассказали, что им является Алексей Федоров.

Согласно обвинительному заключению, фигурант в апреле-мае 2016 года закупил для станции через электронный аукцион 100 упаковок картриджей с реагентами, срок годности которых истек еще до их расхода, и по цене в 1,4-1,8 раза выше рыночной. Следствие считает, что он действовал в интересах двух фирм из Москвы и Санкт-Петербурга, являющихся между собой партнерами.

В результате Республиканской станции скорой медицинской помощи был причинен ущерб более чем на более 4,3 млн руб.

Как рассказал Олег Дмитриев, суд по ходатайству следствия арестовал принадлежащую обвиняемому долю в квартире. Кроме того, бывший главврач частично – на 500 тыс. руб. – возместил нанесенный ущерб.

«Следователем направлено в Минздрав Чувашии официальное представление с требованием устранить способствовавшие совершению преступления обстоятельства»,— добавил Олег Дмитриев.

Он сообщил, что находящийся под подпиской о невыезде в ходе следствия фигурант свою вину не признал, а его адвокат настаивал на неправильной квалификации. Получить комментарии у обвиняемого и его адвоката «Ъ-Казань» пока не удалось.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"