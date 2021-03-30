Коммунисты выдвинули недвижимость

Депутаты-коммунисты заксобрания Ульяновской области предлагают внести в устав региона поправку о запрете для губернатора и членов его семьи на владение недвижимостью за рубежом. В КПРФ считают, что наличие зарубежной недвижимости у главы региона «подрывает доверие к исполнительной власти». В заксобрании обещают поправку «обязательно рассмотреть» между первым и вторым чтениями, однако не уверены, что она пройдет. Эксперты считают, что такая поправка вряд ли может быть принята, поскольку в Конституции такого ограничения нет.

Как стало известно „Ъ“, в заксобрании Ульяновской области обсуждается еще одно изменение устава региона. 22 марта, за два дня до внеочередного заседания заксобрания, где должно было состояться обсуждение поправок к уставу, фракция КПРФ официально внесла предложение по еще одному изменению. Поправкой предлагается не только запретить губернатору региона иметь иностранное гражданство и счета в иностранных банках (по аналогии с Конституцией РФ), но и «установить запрет для губернатора и членов его семьи на владение недвижимостью за пределами Российской Федерации». В мотивировке поправки отмечается, что «наличие в собственности высшего должностного лица или членов его семьи недвижимости за границей подрывает доверие к исполнительной власти, содержит признаки возможной коррупционной ­составляющей».

Напомним, инициатором корректировки устава Ульяновской области стал губернатор региона Сергей Морозов, заявивший еще в 2019 году о необходимости изменения системы управления регионом и совмещения в одном лице обязанностей губернатора и председателя правительства. Затем к предложенным поправкам добавились новые — в связи с изменениями Конституции РФ. В марте документ был внесен в заксобрание окончательно. Согласно законопроекту, в устав вносится ряд положений, приводящих его в соответствие с обновленной Конституцией РФ, положений о развитии гражданского общества, о региональной Общественной палате и о региональных уполномоченных, о дополнительных правах регионального парламента. Главное изменение: должность председателя облправительства аннулируется, «непосредственное руководство деятельностью правительства» осуществляет губернатор.

По словам лидера фракции КПРФ Айрата Гибатдинова, «раньше, когда рабочая группа собирала с фракций предложения по поправкам в устав, фракция КПРФ уже выдвигала предложение о запрете владения недвижимостью за рубежом, но в окончательном варианте поправок это предложение так и не было учтено». «На совете заксобрания мы прямо сказали, что если наша поправка не будет принята, то вполне возможно, что мы голосовать за поправки к уставу не будем»,— сказал господин Гибатдинов, допустив, что «заседание 24 марта могло быть отменено из-за того, что „Единая Россия“ опасалась нехватки голосов для принятия устава». Для принятия изменений устава необходимо получить не менее двух третей голосов от общего числа депутатов, где из 36 мандатов 12 принадлежит фракции КПРФ, у «Единой России» 17 мандатов, два голоса у внефракционных депутатов, один у «Коммунистов России», четыре — у фракции ЛДПР.При отсутствии даже одного депутата вопрос принятия поправок будет зависеть от голосов КПРФ.

Глава профильного комитета заксобрания Сергей Шерстнев («Единая Россия») сказал „Ъ“, что фракция КПРФ направила предложения «слишком поздно, когда уже текст законопроекта был одобрен комитетом», и теперь поправка может быть рассмотрена только после того, как законопроект будет рассмотрен в первом чтении. Впрочем, он не исключает, что заксобрание может проголосовать простым большинством за принятие закона сразу в двух чтениях, и тогда поправка коммунистов будет рассматриваться уже как изменение принятого закона. Он также отметил, что, по его «личному мнению», в предложении коммунистов «есть логика», но из детей губернатора «надо учитывать только несовершеннолетних».

По мнению первого вице-спикера заксобрания, секретаря реготделения «Единой России» Василия Гвоздева, поправка должна быть обязательно рассмотрена между первым и вторым чтением» «а вот будет ли принята — уже второй вопрос». По его личному мнению, «эта поправка хорошая и логичная». «Но с правовой точки зрения, она выходит за рамки Конституции, а там имущество за рубежом не оговорено»,— сказал вице-спикер.

Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский считает, что такой важный документ, как устав региона, «должен выражать общую позицию и быть поддержан всеми, а значит, надо обязательно поправку обсудить и дать заключение в соответствии с законодательством».

Действующий губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, согласно его декларации о доходах, не имеет недвижимости за рубежом. В 2012 году в декларации губернатора отмечалось, что его супруга Елена Морозова владеет индивидуальной квартирой площадью в 104 кв. метра в Швейцарии, однако в 2013 году пресс-секретарь губернатора сказала „Ъ“, что швейцарская квартира продана, «имущество отчуждено в соответствии с российским законодательством». На каких условиях произведено отчуждение и в чью пользу, не сообщалось.

Год назад при обсуждении поправок в Конституцию РФ профильный комитет Госдумы отклонил предложения КПРФ о внесении в Основной закон запрета чиновникам на владение недвижимостью за рубежом

Специалист по конституционному праву ВШЭ к.ю.н. Татьяна Храмова отмечает, что вводить дополнительное ограничение, которого нет в Конституции РФ, региональные депутаты не могут, «поскольку это будет сужением пассивного избирательного права, а в той же Конституции отмечается, что такие ограничения могут устанавливаться только федеральным законом».

Сергей Титов, Ульяновск