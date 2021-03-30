ЖКС взяли под контроль

ООО «Жилищная коммунальная система» (ЖКС), в прошлом крупнейшая самарская управляющая компания, вступила в начальную стадию банкротства — наблюдение. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке арбитражного суда. Ранее налоговая служба, несколько коммерческих организаций и юридическое лицо пытались инициировать дело о несостоятельности, однако суд либо возвращал заявление, либо отказывался вводить наблюдение. Как отмечают юристы, в подавляющем большинстве случаев вслед за процедурой следует конкурсное ­производство.

Как следует из определения Арбитражного суда Самарской области, производство по делу о банкротстве ЖКС началось по заявлению ООО «Вертикаль А», которое потом сменилось на правопреемника — ООО «Стройэкспертиза» с суммой требования в размере 1,8 млн руб. Реестр требований кредиторов должника в стадии формирования — на рассмотрении суда находятся заявления от ООО «Мастер Ком» (4,2 млн руб.) и АО «Самарагорэнергосбыт» (сумма не указана).

Ранее обанкротить управляющую компанию старались ФНС, ООО УК «XXI ВЕК», ООО «Добродом», Андрей Усенков и т.д., однако попытки оказывались без­успешными — суд либо возвращал заявление истцу, либо отказывался вводить наблюдение, оставляя заявление без рассмотрения. Под управлением «Жилищной коммунальной системы» в прошлом находилось более 1000 многоквартирных домов. Часть их перешла организации от обанкротившейся УК «ПТС–Сервис». Последние несколько лет владельцем ЖКС выступало московское АО «Домком инвест», которое в 2017 году выкупило сразу несколько крупных самарских управляющих организаций. Представители столичной компании анонсировали многомиллионные инвестиции в местный рынок ЖКХ, но город их так и не получил. Кроме того, УК «ЖКС» продолжала оставаться лидером по количеству жалоб в региональную Госжилинспекцию.

• АО «Домком инвест» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Владелец компании — АО «Арктика сити», принадлежащее ООО «Региональная энергетическая управляющая компания» Александра Костюкова. На своем сайте, который сейчас недоступен, организация позиционировалась как ведущая российская инвестиционная компания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Помимо Самарской области «Домком инвест» владел управляющими компаниями в десятке других регионов страны.

Весной прошлого года «Домком инвест» начал ликвидироваться. Часть принадлежавших ему самарских УК сменили собственника. Новым владельцем «Жилищной коммунальной системы» стал Сергей Воробьев. С 2019 года он является руководителем двух других домоуправляющих организаций московского инвестора. Других данных о господине Воробьеве нет.

Одновременно со сменой собственников большую часть домов ЖКС начали обслуживать другие организации — ООО «ГЭК», ООО «Алком-гарант», ООО «Мастер Ком», ООО «Ремстройсервис», ООО «УК “Ассоциация”, ООО УК “Дом”, ООО «УК “Солидарность”», ООО «УК “Доверие”» и т.д.

В начале 2021 года появилась информация, что против руководителей УК «ЖКС» областное УМВД по заявлению ПАО «Т Плюс» расследует уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). «Задолженность ООО „ЖКС“ за полученное тепло перед энергетиками составляет 215 млн руб. По версии следствия, эти финансовые средства, предназначенные к оплате ПАО „Т Плюс“ за поставленные энергоресурсы, могли быть похищены менеджментом обслуживающей организации»,— говорилось тогда в сообщении самарского филиала тепло­энергетической компании.

По словам партнера ООО «Правовая группа» Владимира Шалаева, велика вероятность, что после наблюдения компанию признают несостоятельной, после чего последует заключительный этап банкротства — конкурсное производство. Как считает руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских, банкротство некогда крупных управляющих компаний в Самаре — частое явление. Как отметил господин Часовских, как правило, на место банкрота приходит новая организация, которая мало чем отличается от предыдущей.

В январе текущего года несостоятельным признано ООО «Куйбышевский ПЖРТ», которое также контролировалось «Домком инвестом». С соответствующим иском в суд летом 2018 года обратился СУТЭК, эксплуатировавший муниципальные котельные. Осенью того же года истец сам обанкротился из-за долга перед поставщиками ресурсов в размере около 1 млрд руб. Под управлением «Куйбышевского ПЖРТ» находилось около 700 многоквартирных домов в Самаре. Судя по данным ГИС ЖКХ, теперь дома обслуживают: ООО УК «Солидарность», ООО УК «Доверие», ООО УК «Коммунальные ресурсы», ООО УК «Элитный район», ООО «Опора» и т.д. Часть этих управляющих компаний создана в 2018 году.

Сабрина Самедова