«Парма» вернула себе восьмое место в регулярном чемпионате Лиги ВТБ

БК «Парма» одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Астаной» . Встреча, состоявшаяся в Нур-Султане, завершилась победой пермской команды со счетом 84:80.

В составе победителей самым результативным на площадке стал литовский форвард Эйгирдас Жукаускас, он набрал 20 очков. «Парма» прервала серию из трех поражений и благодаря победе поднялась в зону плей-офф — 8-е место. В следующем матче подопечные Казиса Максвитиса на своей площадке примут белорусский клуб «Цмоки-Минск». Игра состоится 4 апреля.