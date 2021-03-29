В Геленджике возобновились работы по отсыпке искусственного мола

Депутату Государственной думы от Краснодарского края Светлане Бессараб обратились жители Геленджика с сообщением о том, что вобновились работы по отсыпке искусственного мола. Это, по словам обратившихся, может привести к изменению течения и нагрузки на причальный комплекс.

Еще в 2020 году госпожа Бессараб обращалась в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения строительных работ. Проверка показала, что сооружения возведены по инициативе местного предпринимателя незаконно. Краевой департамент по надзору в строительной сфере возбудил дела об административных правонарушениях. Они были направлены на рассмотрение в Геленджикский городской суд.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, год назад администрация Геленджика обратилась в суд с требованием обязать предпринимателя, построившего искусственный оградительный мол для причала маломерных судов в районе Тонкого мыса, демонтировать незаконную постройку. Городские власти выдали бизнесмену данный земельный участок в аренду, однако после того как прокуратура установила, что работы по возведению железобетонного ограждения велись без получения соответствующей разрешительной документации, отозвали разрешение.

Дмитрий Михеенко