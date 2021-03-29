В Ярославле за Волгой горит склад пиломатериалов

Вечером 29 марта в Заволжском районе Ярославля произошел крупный пожар в ангаре с продуктами деревопереработки, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в главном управлении МЧС по Ярославской области. По данным МЧС, площадь пожара в промзоне в районе улицы Клубной составила более 1,5 тыс. кв. в. Столбы дыма были видны из центральной части города.

«Площадь ангара - 20 м на 80 м, пострадавших нет. Производится локализация пожара. Горение происходит по всей площади строения»,—цитирует ТАСС сообщение пресс-службы главного управления МЧС по региону. В МЧС сообщили, что на ликвидацию пожара направлено 15 единиц техники и 45 человека личного состава.

По последним данным, пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Пожару был присвоен второй уровень опасности. Пострадавших при пожаре нет.

Антон Антонов