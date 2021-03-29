Суд отправил под арест подозреваемого в растрате дизельного топлива с территории ЛенВМБ

Кронштадтский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По предварительным данным, в период с 9 декабря прошлого года по 22 марта 2021 года подозреваемый, на тот момент старший инженер отделения подготовки судов 668 отряда судов обеспечения Ленинградской военно-морской базы, совместно с неустановленными лицами, передал дизельное топливо в объеме 131 тыс. литров третьим лицам. Подозреваемый отправлен под стражу до 25 мая.