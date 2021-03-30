Теплоцентраль не греет

Правительство Нижегородской области продлило заявку Верхневолжской генерирующей компании (ВВГК) на старый проект строительства теплоэлектроцентрали в Кстовском районе. Возведение новой ТЭЦ анонсировали еще в 2009 году, но неоднократно откладывали из-за проблем с выделением земельных участков и из-за отсутствия инвесторов. ВВГК планирует построить ТЭЦ за шесть лет. Объем инвестиций составит 60 млрд руб. Сейчас компания занимается объединением земельных участков и ищет партнеров. Близкие к правительству источники “Ъ-Приволжье” сомневаются в перспективах стройки: заявленные 900 МВт электрической и 840 Гкал/час тепловой мощности ТЭЦ некуда реализовывать.

Совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил новую заявку Верхневолжской генерирующей компании (АО ВВГК) на строительство ТЭЦ на площадке замороженного в конце 1980-х годов строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения в Кстовском районе.

Напомним, проект парогазовой теплоэлектроцентрали мощностью 900 МВт по электроэнергии и 840 Гкал/час по теплу еще в 2009 году одобрил прежний губернатор Валерий Шанцев. Для его реализации тогдашнее правительство региона и нефтегазовая компания «Итера» в 2008 году учредили ВВГК, войдя в уставный капитал 75-ю и 15-ю процентами соответственно. В 2013 году «Итера» бизнесмена Игоря Макарова перешла под контроль «Роснефти», и в нижегородском проекте остались лишь структуры группы «Арети» господина Макарова и бывшие топ-менеджеры компании. Заявленные изначально сроки строительства ТЭЦ неоднократно смещались, в частности из-за проблем с оформлением земельного участка площадью 16 га. Проволочки были вызваны тем, что на участке находились объекты, оставшиеся со времен строительства Кстовской АЭС: несколько нежилых зданий, железнодорожные пути, котельная, трубопроводные эстакады, автодорога и объекты коммунальной инфраструктуры, оцененные тогда в 58,4 млн руб. Чтобы не нести расходы на освобождение земли от построек, в 2015 году правительство Нижегородской области передало их инвестору путем внесения в уставный капитал, тем самым рассчитывая решить проблему с формированием земельного участка под строительство ТЭЦ. Предполагалось, что к 2016 году ВВГК завершит проектные работы и подаст документы в Главгосэкспертизу.

Однако в 2017 году проект ТЭЦ вновь был отложен в связи с корректировкой и запланированной ВВГК допэмиссией акций, но не состоявшейся, призванной увеличить уставный капитал компании до 500 млн руб., и поисками инвесторов. ВВГК перенесла строительство двух энергоблоков на 2020–2021 годы, параллельно потеряв перспективный рынок сбыта энергоресурсов. Еще на старте проектировщик заключил договор о намерениях закупки тепловой энергии с муниципальным АО «Теплоэнерго»: предполагалось, что мощности ТЭЦ будут обеспечивать теплом Приокский и Советский районы Нижнего Новгорода. Но АО «Теплоэнерго» за это время успело построить новые котельные и сочло экономически нецелесообразным перестраивать систему отопления двух крупных территорий с миллиардными затратами ради затянувшегося кстовского проекта.

По данным Kartoteka.ru, АО ВВГК зарегистрировано в 2008 году в Нижнем Новгороде. Уставный капитал — 2,5 млн руб. Основной вид деятельности — строительство электростанций. Бенефициаром выступает московское ООО «Электра», второй участник — госпредприятие Нижегородской области «Лидеры спорта». Генеральный директор Дмитрий Алексеев. Выручка компании в 2019 году составила 6,2 млн руб. при 194 тыс. руб. чистой прибыли.

Проект подорожал с 40–45 млрд руб. до 60 млрд руб. Главный инженер ВВГК Сергей Длугосельский сообщил “Ъ-Приволжье” о том, что компания все еще ищет инвесторов для участия в проекте. В их числе названы российские и международные компании, но какие именно инвесторы могут быть заинтересованы, он называть не стал. Теперь сроки строительства ТЭЦ составят шесть лет, но сдвигаются на неопределенное время. «Пока сложно сказать, насколько сдвинется реализация проекта», — добавил господин Длугосельский, отказавшись оценивать перспективы реализации проекта по телефону.

Как рассказали “Ъ-Приволжье” в министерстве земельных и имущественных отношений Нижегородской области, ВВГК решила сформировать единый земельный участок под всеми объектами бывшей Горьковской АТС и подготовить проект планировки и межевания территории. При этом компании необходимо урегулировать вопрос с владельцами находящихся там объектов. В 2019 году предприниматель Андрей Канашин стал владельцем главного корпуса недостроенной атомной станции теплоснабжения (АСТ) под Нижним Новгородом. Здание и земельный участок под ним площадью 32,6 тыс. кв. м были проданы за 42,6 млн руб. Готовность восьмиэтажного здания площадью 13,8 тыс. кв. м оценивается в 98%. Как только проект межевания будет одобрен, станут понятны и новые сроки начала и завершения строительства ТЭЦ.

Впрочем, проект вряд ли будет реализован в Кстовском райне, полагает собеседник “Ъ-Приволжье”, близкий к правительству Нижегородской области. По его словам, инвестор все еще надеется начать реализовывать тепло в Нижний Новгород и ищет потенциальный рынок сбыта, поскольку за все эти годы успел серьезно вложиться в разработку проекта. Однако анонсированные мощности ТЭЦ для потребителей на территориях бывшей атомной станции теплоснабжения явно избыточны, и ВВГК стоило бы присмотреться к землям Кстовского района ближе к территориям Новинок и Ольгино, где запланировано масштабное жилищное строительство. «Слабо верится в то, что ВВГК сможет привлечь инвесторов, а тем более построить этот проект», — рассуждает источник. Решение земельного совета он расценивает скорее как жест доброй воли правительства по отношению к компании, которая давно занимается проектом государственно-частного партнерства.

Роман Рыскаль, Роман Кряжев