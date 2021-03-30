Застройщику чтобы пусто было Мэрия Уфы не могла заставить КПД построить детсад в Черниковке

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении иска администрации Уфы, которая пыталась обязать ООО «Специализированный застройщик — управление комплексной застройки №4 КПД» (входит в трест КПД) построить детский сад на 95 мест в Калининском районе города. Таким образом мэрия пыталась заставить застройщика исполнить условия договора развития застроенной территории, подписанного сторонами в 2012 году. Первая инстанция арбитражного суда в октябре 2020 года удовлетворила иск, но апелляция с решением не согласилась: по ее мнению, мэрия Уфы не исполнила свои обязательства по договору — не освободила участок для строительства.

Администрации Уфы не удалось обязать ООО «Специализированный застройщик — управление комплексной застройки № 4 КПД» («СЗ-УКЗ №4 КПД») построить детский сад на 95 мест на улице Нежинской стоимостью 107,5 млн руб. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал мэрии в удовлетворении соответствующего иска к застройщику.

Как следует из материалов дела, строительство детского сада было одним из условий договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Ульяновых, Шумавцова, Маяковского, Нежинской, который компания заключила с мэрией в 2012 году. Сейчас там возводится ЖК «Изумрудный», состоящий из трех 10–14-этажных домов. Два литера уже сданы, срок сдачи последнего — второй квартал текущего года.

Застройщик обязался построить детский сад в течение пяти лет с момента заключения договора. Кроме того, соцобъект был указан в проекте планировки и межевания территории, утвержденном в 2016 году. В марте 2020 года администрация направила ответчику претензию, которую тот проигнорировал, а затем обратилась в суд.

В октябре прошлого года арбитражный суд Башкирии встал на сторону администрации, признав, что условие договора о строительстве детсада является существенным. Застройщик, как отметил суд, согласился построить детсад «своими силами и за свой счет», без софинансирования администрации. Доводы ответчика о том, что при заключении договора стороны не достигли соглашения о сроках строительства детсада, его параметрах, а также, что срок действия договора о развитии истек в 2017 году, суд отклонил.

В апелляционной жалобе ответчик указал, что суд первой инстанции неверно истолковал условия договора и нормы законодательства. В настоящее время на участке, на котором должен был разместиться детский сад (на улице Спартака), находится здание, принадлежащее предпринимателю Сергею Кузнецову и ООО «Научно-производственное предприятие „Европа“», указала компания. Администрация не исполнила свои обязательства и не выкупила спорный объект недвижимости, чтобы его снести и освободить участок, сообщил в суде представитель застройщика.

«Удовлетворение требований истца приведет к вынесению заведомо неисполнимого судебного акта», указал суд.

В пресс-службе мэрии Уфы вчера на запрос „Ъ“ не ответили.

Владелец НПП «Европа» Александр Мозгов сообщил „Ъ“, что администрация Уфы не вела с ним какие-либо переговоры о продаже здания.

Связаться с «СЗ-УКЗ №4 КПД» и Сергеем Кузнецовым вчера не удалось.

Юрист Михаил Лазаренко отмечает, что вина за непостроенный детсад лежит на администрации Уфы, которая «должна была предпринять все необходимые меры для освобождения участка от чужой недвижимости». «В результате неуклюжего поведения чиновников жители города не получили новое образовательное учреждение»,— прокомментировал Михаил Лазаренко.

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Александр Кадетов считает, что решение апелляции правомерно. «Обязательство по созданию условий для строительства предшествуют встречному обязательству застройщика»,— отметил он.

«Суд не исследовал дату строительства здания на улице Спартака. Представляется, что оно существовало на момент заключения договора о развитии. Соответственно, тот факт, что участок, на котором планировалось строительство детсада, был занят, не может являться основанием для прекращения обязательств застройщика»,— считает руководитель направления «Коммерческие споры» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин.

Влада Шипилова