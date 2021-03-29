Энгельсская школьница упала с третьего этажа строящегося здания

В Энгельсе Саратовской области 11-летняя девочка упала со строящегося здания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По предварительным данным, сегодня вечером группа детей гуляла на строящемся объекте на улице 148-й Черниговской дивизии. Одна из девочек оступилась и упала с высоты предположительно третьего этажа. Ей вызвали «скорую». Медики госпитализировали ребенка в экстренном порядке.

Следователи осмотрели место происшествия, устанавливаются балансодержатель здания и лица, которые должны обеспечивать его охрану.

Марина Ковалева