29 марта, понедельник
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Лучшие снайперы в истории НХЛ

от
И Г Г/И
1. Уэйн Гретцки (Канада) 1487 894 0,601
2. Горди Хоу (Канада) 1767 801 0,453
3. Яромир Ягр (Чехия) 1733 766 0,442
4. Бретт Халл (США) 1269 741 0,584
5. Марсель Дионн (Канада) 1348 731 0,542
6. Александр Овечкин (Россия) 1182 724 0,612
7. Фил Эспозито (Канада) 1282 717 0,559
8. Майк Гартнер (Канада) 1432 708 0,494
9. Марк Мессье (Канада) 1756 694 0,395
10. Стив Айзерман (Канада) 1514 692 0,457
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