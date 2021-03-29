ВТБ первым из российских банков переходит на новый подход к оценке операционного риска. Банк ВТБ получил согласование регулятора на досрочный переход с 1 апреля 2021 года на новый подход (Standardized Measurement Approach — SMA) по расчету капитала под операционный риск в соответствии с рекомендациями Базеля 3,5. Таким образом, ВТБ первым из российских банков переходит на новый подход к оценке операционного риска. Этот подход позволяет рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, на основе статистики внутренних потерь.

По словам члена правления банка ВТБ Максима Кондратенко, «проделанная ранее банком работа в части совершенствования системы управления риском позволила привести ее в соответствие с новыми требованиями регулятора в кратчайшие сроки и первым среди российских банков перейти на более “продвинутый” подход. Банк России создал для этого все условия, подготовил и утвердил соответствующие нормативные документы в сжатые сроки. ВТБ ожидает, что применение нового подхода позволит значительно снизить объем капитала, выделяемого на покрытие потерь от реализации операционного риска».

Американская Boston Dynamics представила новую модель роботов. Новинка по имени Stretch предназначена для работы на складах. Робот за счет компьютерного «зрения» может приспосабливаться к меняющимся планировкам и находить грузы, которые требуется переместить. Начать коммерческие поставки Stretch клиентам планируют в 2022 году.

Американская платежная система Visa одобрила расчеты по сделкам в стейблкойне USD Coin. Visa стала первой крупной мировой платежной системой, одобрившей подобные расчеты. Стейблкойны — криптовалюта, которая привязана к запасам обычных валют или физических товаров, таких как золото или нефть. Их курсы обмена подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.