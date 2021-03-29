В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

Минздрав Татарстана сообщил о том, что еще три человека умерли в результате заражения COVID-19. В результате на 29 марта в регионе зарегистрировано 415 случаев смертельного исхода среди пациентов ковидных госпиталей.

В частности, речь идет двух женщинах 1933 и 1941 годов рождения и одном мужчине 1952 года рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечают в минздраве.

При этом суточная заболеваемость коронавирусом в регионе, согласно официальным данным, снизилась до 38 новых случаев. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 19 348 человек. Выздоровело за весь период 16 120 человек, в том числе 9 за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"