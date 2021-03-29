Растрата на Кипр увела

Басманный райсуд Москвы по просьбе ГСУ СКР заочно арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о масштабных хищениях в АКБ «Промсвязьбанк» (ПСБ), бывшего начальника блока финансовых рынков и члена правления кредитного учреждения Дмитрия Иванова. Как и большинство его предполагаемых подельников, господин Иванов успел скрыться за границей и находится сейчас в международном розыске.

Ходатайство ГСУ СКР поступило в суд и было рассмотрено в понедельник без участия самого фигуранта. Басманный суд постановил взять под стражу господина Иванова, предположительно скрывающегося на Кипре, сразу после его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Как и просило следствие, в СИЗО он проведет два месяца, после чего правоохранителям нужно будет повторно рассмотреть вопрос о мере пресечения.

Неделю назад аналогичные меры уже были приняты судом в отношении двух других фигурантов уголовного дела о растрате — еще одного бывшего члена правления ПСБ, гражданина Украины Ивана Пидлужного и экс-гендиректора группы компаний АО «Промсвязькапитал», в которую структурно входил банк, Бартраза Плиева.

Напомним, все они, по версии следствия, помогли бывшим основным владельцам ПСБ, братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым растратить, а затем легализовать похищенные у банка средства в размере 102 млрд. руб. В декабре 2017 года Центробанк, проверив ПСБ, выявил серьезные нарушения в деятельности кредитной организации. Ее руководству сначала запретили проведение крупных финансовых операций, в том числе с привлечением филиала банка на Кипре, а затем в ПСБ и вовсе была введена временная администрация.

С момента запрета до фактического закрытия банка прошло всего четыре дня, но за это время господа Ананьенвы, как полагает следствие, сумели объединить руководителей банка в преступную группу и с их помощью заключить 24 фиктивных договора по скупке акций у подконтрольных совладельцам ПСБ иностранных компаний Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V.

Все приобретенные банком в последние дни своего сущестования ценные бумаги оказались пустышками, а деньги кредитной организации таким образом были просто выведены за границу и отмыты там.

Экс-владельцев ПСБ и их подельников обвинили в особо крупной растрате средств банка (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации своих криминальных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Против принадлежащих им компаний в России, Голландии, Великобритании, США и на Кипре бывшие клиенты банка подали иски. Уже удалось арестовать имущество братьев Ананьевых и их жен, стоимость которого перекрывает заявленный ущерб. Однако сами вероятные организаторы аферы и их ближайшие помощники успели разбежаться по разным странам мира и для следствия пока недоступны.

Сергей Машкин