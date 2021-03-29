Пиявки присосались к уголовному делу

На Ставрополье полиция возбудила уголовное дело в отношении гирудотерапевта Александра Семикоза, занимавшегося поставками медицинских пиявок в медучреждения и санатории Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Дело было возбуждено после проверки документов на закупку товаров и лекарств в одном из санаториев КМВ. Полицейские заподозрили в действиях господина Семикоза признаки незаконного предпринимательства. Как рассказал “Ъ” сам предприниматель, его пытаются уличить в том, что он вел свою деятельность без лицензии. Однако, уверяет он, с 2014 года пиявка не входит в реестр лечебных препаратов, а проходит по категории «другие животные», соответственно, и лицензии на ее производство не требуется.

Информация о том, что на Ставрополье в санатории поставляли диких «болотных» пиявок, которые «закупались оптом у населения», появилась первоначально в некоторых СМИ и Telegram-каналах. Журналисты сообщали, что предприниматель Александр Семикоз за несколько лет на продаже «диких» пиявок получил доход более 12 млн руб.

Все поставки в медучреждения осуществлялись через систему госзакупок. В числе заказчиков ИП Семикоза были, в частности, санатории Министерства обороны в Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках, а также клиники ФМБА России. На сайте «Тендер.инфо», например, есть выборка из восьми закупок медицинской пиявки санаторием имени Кирова в Пятигорске, НИИ курортологии ФМБА РФ и санкт-петербургской городской поликлиникой №52 на сумму более 7,7 млн руб., в которых Александр Семикоз фигурирует в качестве победителя тендеров.

В беседе с “Ъ” господин Семикоз пояснил, что сам по профессии гирудотерапевт и занимается пиявками с 1997 года. По его словам, для него странным было читать информацию о «болотных пиявках», которых он якобы поставлял в санатории, потому что «такого вида пиявок вообще не существует».

«Из двухсот видов этих животных только один является "пиявкой медицинской", поэтому неважно, откуда взято животное, главное, чтобы оно в зависимости от размера голодало от трех до пяти месяцев»,— утверждает Господин Семикоз.

Как уточнил он, в этом случае, даже если пиявка питалась зараженной кровью, ее ферменты за такой срок всю инфекцию уничтожат, «даже такую опасную, как сибирская язва или брюшной тиф».

Тем не менее в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю “Ъ” сообщили, что в отношении гирудотерапевта Минераловодским отделом МВД возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство» (ч. 2 ст. 171 УК РФ). Предпринимателю может грозить до пяти лет лишения свободы или крупный штраф. От подробных комментариев по делу в ведомстве отказались, пояснив, что следствие еще не закончено.

Александр Семикоз, в свою очередь, удивлен самим фактом возбуждения дела, так как после изменений, внесенных в общероссийский классификатор ОКПД, пиявка отнесена к категории «прочие животные, не включенные в другие категории».

Ее бесполезно искать среди медпрепаратов, так как по международной системе классификации лекарственных средств, принятых в РФ, живая пиявка уже не является лекарством и не требует обязательной сертификации. По мнению господина Семикоза, скандал, раздутый вокруг его компании, может нанести удар не только по нему, но и по многим предприятиям, занимающимся поставками медицинских пиявок, поскольку большинство биофабрик в стране работают по старым лицензиям и сертификация пиявок у них также ведется на добровольной основе.

Александра Ларинцева, Пятигорск