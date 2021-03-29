В Перми присвоены названия шести новым улицам

В Перми состоялось заочное заседание Общественного совета по топонимике. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, основу повестки составляли вопросы о присвоении названий новым улицам.

В частности, было решено присвоить новым улицам в микрорайоне Бахаревка Свердловского района наименования «Василия Полыгалова» и «Летчика Евгения Ежова» (герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны), «Профессора Селезневой» (Валентина Селезнева — общественный деятель Перми, долгое время заведовала кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения Пермского мединститута), «Профессора Ясницкого» (Петр Ясницкий — ученый-терапевт, более 30 лет был заведующим госпитальной терапевтической клиникой Пермского мединститута, главным терапевтом Пермской области), «Юрия Ляшкова» (младший сержант, кавалер Ордена мужества, погиб в Чеченской Республике в марте 2000 года).

Кроме того, ООО «Ива-Девеломпент» в связи с планами по строительству выступило с инициативой дать название «Гранатовая» новой улице в микрорайоне Ива (Мотовилихинский район). Ранее в этом микрорайоне появились улицы Рубиновая, Сапфировая, Топазная, Малахитовая, Агатовая.

Также на собрании была рассмотрена и поддержана инициатива о присвоении пермской школе №41 имени Героя Социалистического Труда, конструктора авиационных двигателей, основоположника газотурбинного двигателестроения Павла Соловьева.

Еще одним вопросом повестки стало переименование остановочного пункта «ЖБК-1» на улице Героев Хасана в «Юнгородок». Его инициатором стало АО «ОДК-Пермские моторы». Эту идею члены совета также одобрили.