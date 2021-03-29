Солярку слили по-крупному

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу старшего инженера отделения подготовки судов Ленинградской военно-морской базы Сергея Добкина, подозреваемого в присвоении 130 тонн дизельного топлива, принадлежащего Министерству обороны России. Он был задержан на прошлой неделе при попытке слить солярку из танкера в бензовоз без опознавательных знаков, а уже на следующий день уволился с военно-морской базы.

Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Кронштадтский районный суд города арестовал Сергея Добкина, который раньше работал старшим инженером отделения подготовки судов 668-го отряда обеспечения Ленинградской военно-морской базы. Его вместе с неустановленными лицами подозревают в преступлении, квалифицируемом по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия, с 9 декабря по 22 марта он и еще несколько человек слили не менее 131 тонны топлива и передали третьим лицам. Следствие оценивает ущерб, нанесенный Министерству обороны России, в 3 млн руб.



Другие участники незаконного обогащения на бумаге завышали объем потраченного дизельного топлива, которое якобы расходовалось на военные нужды. Поиском покупателей, по версии следствия, занимался Сергей Добкин.

Старший инженер был задержан на прошлой неделе. Это произошло после того, как 22 марта сотрудники Ленинградской военно-морской базы слили дизельное топливо из танкера «Сосьва» в судно без опознавательных знаков. Аналогичная ситуация ранее произошла в Ломоносове. Уже на следующий день, 23 марта, Сергей Добкин написал заявление об увольнении.

Заседание по избранию меры пресечения было назначено на 26 марта, однако его отложили на 72 часа по просьбе защиты. Следствие настаивало на том, что подозреваемый может скрыться от правоохранительных органов. Приводились и стандартные доводы о продолжении преступной деятельности на воле. Отсутствие места работы также сыграло не в пользу Сергея Добкина. Кроме того, следствие обращало внимание суда на наличие у подозреваемого недвижимости за границей, процесса оформления заграничного паспорта. Все это наталкивало их на вывод о намерениях скрыться за пределами Российской Федерации. Сторона защиты в качестве желаемой меры пресечения называла домашний арест.

В итоге 29 марта суд отправил Сергея Добкина под стражу. В следственном изоляторе он пробудет как минимум до 25 мая.

Марина Царева, Санкт-Петербург