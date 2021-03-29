Ничего крыминального

Санаторию «Янган-тау» не удалось взыскать 7,4 млн руб. с бывшего директора дочернего санатория «Юбилейный» в Евпатории Рената Галимова. «Янган-тау» хотел вернуть потраченные на перелет, проживание и питание господина Галимова средства, но проиграл процесс в арбитражном суде Башкирии. Поводом для обращения в суд стала проверка Контрольно-счетной палаты республики, назвавшей затраты руководства крымского санатория неэффективным расходованием средств. Суд поддержал позицию директора полностью. Юристы считают шансы на отмену решения минимальными.

Арбитражный суд Башкирии 17 марта отказал в удовлетворении исковых требований АО «Санаторий Янган-тау» к бывшему директору дочернего ООО «Санаторий Юбилейный» в Евпатории Ренату Галимову. Истцу не удалось взыскать с экс-директора 7,4 млн руб., затраченных на перелет, проживание и питание топ-менеджера и его заместителей в Крыму. Поводом для обращения в суд стали результаты проверки деятельности санатории Контрольно-счетной палатой республики (КСП) в 2019 году, которая пришла к выводу, что затраты на нужды руководства были неэффективным расходованием средств. В КСП также указывали на то, что господин Галимов необоснованно начислял себе и сотрудникам санатория стимулирующие выплаты.

Детский кардиосанаторий «Юбилейный» был безвозмездно передан Башкирии в 2017 году властями Крыма. Учредителем санатория выступает АО «Санаторий Янган-тау», до 2020 года владевший учреждением совместно с ООО «Санаторий Красноусольск». В 2019 году убыток «Юбилейного» составил 25 млн руб.

В убытки санатория вследствие неэффективных расходов, как следует из материалов дела, «Янган-тау» включил траты директора и его заместителей на общую сумму 1,6 млн руб. с января по май 2018 года: в частности, перелеты из Уфы в Симферополь (930 тыс. руб.), проживание в гостинице (143 тыс. руб.), компенсацию аренды жилья. Истец также внес в сумму исковых требований премии, выписанные господином Галимовым себе (440 тыс. руб.) и подчиненным: на 4,3 млн руб. в 2018 году и 1,3 млн руб. в 2019 году.

Вынося решение, арбитражный суд указал на то, что ответчик дал «исчерпывающие объяснения», тогда как единственным доводом истца, в чьи задачи входило «доказательство неразумности действий директора», была отсылка на результаты проверки КСП. Ренат Галимов сообщил суду, что он и его заместители прилетели на работу в Крым из Башкирии, своего жилья в Евпатории у них не было. По словам ответчика, он и его заместители были вынуждены регулярно летать из Уфы в Евпаторию, так как должны были присутствовать на совещаниях по развитию санатория и в Башкирии, и в Крыму. Билеты на самолет и проезд на такси оплачивались согласно положению о командировках, отметил он. Стимулирующие выплаты, по словам истца, выплачивались за выполнение работ, не предусмотренных должностными обязанностями.

Суд согласился со всеми доводами господина Галимова, указав на то, что компенсации выплачивались согласно положениям, утвержденным советом директором «Юбилейного» и Трудовым кодексом. Выплаченные премии суд назвал «законными, добросовестными и разумными», отметив, что в совокупности они не превысили утвержденный фонд оплаты труда.

Дозвониться до Рената Галимова и руководства санатория «Янган-тау» не удалось.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров считает, что шансы на отмену решения суда минимальны. «Если посчитать, сколько часов потрачено сотрудниками Контрольно-счетной палаты и минзеимущества на подготовку иска и сопровождение его в суде, наверное, они понесли расходы сопоставимые с теми, что вменяют директору,— отмечает юрист.— Я не могу однозначно утверждать, что директор санатория был прав, но, как минимум, истец не доказал необоснованность расходов. Например, очевидно, что директору как иногороднему, необходимо было снимать жилье. Если руководитель селится в непомерно дорогом отеле/квартире, то суды иногда взыскивают разницу между средней стоимостью аренды и завышенной. Истец же не стал делать подобных расчётов и требует взыскать полную стоимость компенсации за аренду не доказывая, что она завышена. Можно предположить, что либо директор жил скромно, либо иск подан для галочки».

Юрист Мария Меркурьева отмечает, что «Янган-тау» не представил достаточно доказательств в суде. «Никаких доказательств в обоснование своей позиции, кроме отчета счетной палаты, истец не предоставил. Суд просто не мог принять другого решения: в арбитражном процессе действует принцип состязательности и равноправия сторон»,— отмечает она.

Дарья Кучеренко