В Прикамье состоялись первые электронные торги вторичным сырьем

В Пермском крае прошли первые в России электронные торги вторичным сырьем. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, они состоялись 26 и 29 марта на федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг», дочерней организации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Продавцом на бирже выступила компания «Буматика», выставившая на онлайн-торги макулатуру и вторичный полиэтилентерефталат брикетированный. Оба лота были выкуплены.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, реализация вторичной продукции через торги позволит выстроить эффективные цепочки переработки полезных фракций отходов и обеспечить рынками сбыта предприятия-переработчики. «Это очередной шаг по созданию современной системы переработки отходов», — сказал глава региона.

Вице-президент АО «СПбМТСБ» Антон Карпов отметил, что в ближайшее время планируется масштабировать этот опыт и на другие субъекты.

Напомним, перед Пермским краем поставлена задача к 2030 году обрабатывать 100% отходов и не менее 15% из них направлять на переработку. Предполагается, что биржа вторсырья станет одним из инструментов повышения привлекательности инвестиций в отрасль обращения с ТКО.

Сегодня в Прикамье действуют три мусоросортировочные линии: в селе Лобаново (Пермский район), Кудымкаре и Краснокамске. Также готовится к вводу в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс при полигоне ТКО в деревне Ключики, завершается обустройство мусоросортировочной линии в Лысьве. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по строительству экотехнопарка на полигоне Софроны в Перми, проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на разработку проекта для строительства мусоросортировочной станции в Кунгуре, определен земельный участок под экотехнопарк в Соликамске.