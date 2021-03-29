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Владелец Нижегородского мукомольного завода погиб на Аляске

Чешский миллиардер Петр Келлнер, основатель инвестиционной компании PPF Grouр, стал одним из пятерых погибших при крушении вертолета на Аляске, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу компании. В Нижнем Новгороде его инвестгруппе через ООО «Спектр» принадлежал имущественный комплекс мукомольного завода на ул. Интернациональной.

Чешский инвестор собирался снести завод и строить на его месте многоквартирные жилые дома. Однако этим коммерческим планам помещали суды с Росимуществом, которое забрало у инвестора земельный участок под объектами недвижимости, оспорив продажу земли из-за расположенного на ней бомбоубежища. По неподтвержденным данным, PPF Grouр предложила бывший мукомольный завод девелоперской группе ПИК.

Иван Сергеев


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