«Внимание к своей персоне Джанлуиджи Буффон привлекал всегда»

Джанлуиджи Буффон уходит из «Ювентуса» по окончании сезона, сообщило издание La Gazzetta dello Sport. Знаменитый вратарь, считает, что получает в «Ювентусе» слишком мало игрового времени, а контракт со «Старой синьорой» у Буффона истекает в конце текущего сезона. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

43 года для футболиста — это очень много, даже если это вратарь. Но Буффон, похоже, так не считает. Голкипер готов перейти в серьезный итальянский или зарубежный клуб, и только если подобных продолжений не будет, то Джанлуиджи завершит карьеру.

Но, вполне возможно, вратарь такого класса может кого-то заинтересовать несмотря на возраст, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Если футболист играет профессионально, выполняет все свои обязанности на поле, то я не вижу проблем. Другое дело, что контракт на три-четыре года подписывать не надо, лучше заключить соглашение на год, а дальше смотреть что да как. Для болельщиков и молодых ребят Буффон — вообще легенда, его игра — это то, к чему надо стремиться».

В последнее время возрастных футболистов, которые действительно играют на высоком уровне, предостаточно. Тому же Роналду сейчас 36, Месси почти 34, Ибраигимовичу 39. В нашу сборную Черчесов до сих пор вызывает Юрия Жиркова, которому в августе исполниться 38, и, как показывают последние матчи отборочного турнира чемпионата мира, не зря. Долголетие футболиста серьезно зависит от образа жизни, рассказал “Ъ FM” спортивный врач Юрий Васильков: «Многое зависит от физических данных. Вредные привычки, как правило, тянут игрока на пенсию. Существует много факторов, которые могут продлить карьеру или, наоборот, укоротить. Вратари — отдельная история, они долго живут.

В среднем, когда игроку уже 33, он футболист высокого уровня. Надо, конечно, думать, когда забивать гвоздь и вешать свои бутсы».

Сейчас зарплата Буффона составляет всего €1,5 млн в год, что для мастеров такого класса немного — у нас в РПЛ некоторые голкиперы зарабатывают больше. Сам Буффон считает, что находится в отличной форме и вполне может отыграть еще несколько сезонов. Если это действительно так, то мы можем увидеть Буффона в одном из клубов, может быть, не самом топовом, но все же. Будущий ФК получит игрока совершено бесплатно, да и сумасшедшую зарплату ему платить необязательно. А уж внимание к своей персоне Буффон привлекал всегда, в том числе в России. Знаменитые крики комментатора Георгия Черданцева помнят все поклонники футбола.

Правда, после тех славных времен много воды утекло, и исполнить свою мечту — выиграть Лигу чемпионов — Буффону, похоже, не суждено. Но поучаствовать в еще одном футбольном шоу перед уходом на пенсию знаменитому голкиперу вполне по силам.