В Ярославле в новую школу закупили 20 кроватей за 86 тысяч рублей

В новую школу № 91, строящуюся в Ярославле на улице Чернопрудной во Фрунзенском районе, закупили 20 детских кроватей. Соответствующий аукцион был размещен на сайте госзакупок 12 марта. Начальная цена закупки составляла 126 тыс. руб. В результате проведенных торгов цена закупки снизилась до 86,3 тыс. руб.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, высота приобретаемых кроватей должна составлять от 30 до 40 см, длина от 160 до 180 см, и ширина от 80 см до 1 м.

В пресс-службе мэрии Ярославля рассказали, что кровати будут использоваться для первоклассников, которые будут заниматься в группе продленного дня.

«Согласно СанПиН, в общеобразовательной организации в группах продленного дня должны быть созданы условия, включающие организацию полдника и прогулок для всех обучающихся, либо полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения»,— пояснили в пресс-службе мэрии.

Из аукционных документов следует, что победителем электронного аукциона стала компания ООО «РУНА», которая поставит для новой школы кровати за 86,31 тыс. руб. Всего на участие в аукционе подавали заявку четыре компании.

«Признать победителем электронного аукциона участника аукциона — общество с ограниченной ответственностью "РУНА", который предложил наиболее низкую цену контракта»,— говорится в аукционных документах.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что новая школа строится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы ведет подрядная организация ООО «Ведич», с которой заключен контракт на 496,9 млн руб. Новая школа общей площадью 5 тыс. кв. м рассчитана на 750 учеников.

Дарья Сабаева