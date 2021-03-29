В России зарегистрировано географическое указание вина «Кубань»

Роспатент впервые в России зарегистрировал единое географическое указание для винодельческой продукции, выпускаемой на территории региона, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Вино и шампанское теперь будут производиться под единым брендом «Кубань».

Право на географическое указание «Кубань» получат виноделы, выпускающие продукцию из местного винограда не менее чем на 85%, уточнили в администрации региона. Заявка в Роспатент на регистрацию географического указания «Кубань» была подана в конце 2020 года от имени 37-ми винодельческих предприятий региона. На протяжении нескольких месяцев специалисты Роспатента проверяли характеристики товаров, способы производства, а также хранения и транспортировки вина.

Анна Перова, Краснодар