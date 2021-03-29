На Кубани неэффективно используют казенную недвижимость

На 1 января 2021 года на учете у 20 органов исполнительной власти региона в казне числилось 2,6 тыс. объектов казны, из них 412 – недвижимость. О вовлечении движимого и недвижимого имущества казны в оборот зашла речь на еженедельной планерке в Законодательном собрании края, информирует пресс-служба парламента.

«В большинстве случаев недвижимость, составляющая казну края, не обладает высоким потенциалом из-за технического состояния, отсутствия регистрации права собственности и других причин. Эти обстоятельства не позволяют вовлечь объекты в конкурентоспособный хозяйственный оборот в полной мере», - говорится в сообщении.

Речь также зашла о том, что управление такой недвижимостью необходимо передать в одни руки. «Нужно переформатировать работу департамента имущественных отношений в этом вопросе. Важно централизировать функции управления в одних руках. Это повысит эффективность распоряжения имуществом казны, чтобы объекты не простаивали, не разрушались, а приносили реальную пользу региональному бюджету», – рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко