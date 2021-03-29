«Если “сотрудник” банка просит вас продиктовать данные карты — вешайте трубку: это мошенник»

Как защитить себя от преступников при использовании банковских мобильных приложений и какие дополнительные настройки каждый из нас может активировать в «Сбербанк Онлайн»? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов обсудил с директором дивизиона «Цифровая платформа» «Сбера» Алексеем Кругловым.

— Мы продолжаем наблюдать постоянное увеличение числа пользователей банковских онлайн-услуг — это так?

— Да, мы видим рост интереса к банковским услугам онлайн. Аудитория приложения «Сбербанк Онлайн» сейчас составляет 67 млн человек. За прошлый год мы выросли на 10 млн человек. Все новые и новые люди продолжают подключаться к «Сбербанк Онлайн» и пользоваться нашими услугами.

— Аудитория как-то изменяется? Вы можете категоризировать новых пользователей? Это более молодые люди, более возрастные, пользователи со специальными запросами?

— Мы наблюдаем положительную динамику во всех сегментах клиентов. Например, для людей с ограниченными возможностями мы адаптировали «Сбербанк Онлайн»: с технологией VoiceOver можно пользоваться голосовым интерфейсом «Сбербанк Онлайн».

— Хорошо. Очень серьезный и проблемный для многих момент — это мошенники, с которыми можно столкнуться при использовании онлайн-приложений. Для целой категории наших граждан это большой стоп-знак. Есть ли сейчас некие решения, как обезопасить себя от мошенников и как использовать онлайн-услуги с меньшим риском?

— Во-первых, нужно сказать, что использование «Сбербанк Онлайн» абсолютно безопасно. Департамент кибербезопасности защищает клиентов банка от всех возможных схем мошенничества. К сожалению, мошенничество в стране все еще довольно распространено. И мы видим рост количества случаев в социальной инженерии, когда мошенники по телефону просто вводят людей в заблуждение. К сожалению, люди сами дают пароли-явки и теряют в результате средства. Банк при этом останавливает большую часть мошеннических попыток. Даже если человек в разговоре с мошенником поддался и сообщил информацию, которую нельзя сообщать, банк, тем не менее, большую часть таких попыток пресекает.

— На уровне людей примерный подход мне понятен, а сами приложения как-то видоизменяются для того, чтобы предоставить дополнительные возможности для защиты пользователей?

— Мы выводим в приложения много дополнительных настроек, которыми люди могут воспользоваться, чтобы дополнительно обезопасить себя и свои средства прежде всего от случаев социальной инженерии. Например, можно установить суточный лимит на переводы, можно пройти обучение и узнать обо всех существующих способах мошенничества, можно скрыть видимость каких-то из своих счетов онлайн. Это удобно, если люди часто пользуются приложениями в публичных местах.

Тем не менее, даже несмотря на это и несмотря на ту защиту, которая в банке присутствует — у нас есть система фрод-мониторинга, которая анализирует операции, совершающиеся клиентами, на предмет выявления подозрительных паттернов — мы пытаемся понять, может ли быть такое, что человек находится под воздействием мошенников, и нужно ли нам остановить эту операцию. Но, несмотря на все эти усилия, люди, к сожалению, становятся жертвами мошенников. Даже продвинутая аудитория иногда, к сожалению, сама сообщает, например, одноразовые пароли, которые банк присылает, — этого никогда нельзя делать — или диктует номера своих карт.

— Есть ли у вас рекомендации для тех, кто опасается совершать финансовые операции онлайн? Что бы им можно сделать, на что обратить внимание?

— Всех, кто переживает на эту тему, я призываю заходить в «Сбербанк Онлайн» в раздел «Кибербезопасность». Там очень много информации размещено, есть настройки безопасности, которыми можно воспользоваться. Самое главное — это быть информированным обо всем, что может и чего не может произойти. Отдельно я бы хотел попросить всех, у кого есть пожилые родственники, поговорить с ними — рассказать им обо всех практиках кибербезопасности, прежде всего о том, что никому нельзя сообщать никакие коды, которые присылает банк, и данные своих банковских карт. Если вам звонит кто-то, представляется сотрудником банка и просит, мол, продиктуйте мне то, продиктуйте мне это, вешайте трубку — это мошенник. Сообщите об этом звонке в банк, и банк примет меры.