В Ставропольском крае адвоката будут судить за мошенничество

В Изобильненском районе перед судом представит адвокат, которого правоохранители подозревают в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По версии следствия, летом 2019 года к подозреваемому обратились две жительницы поселка Рыздвяный для оказания юридических услуг по оспариванию завещания, вступлению в наследство и пересмотру раздела долей по завещанию. Адвокат отказался составлять с будущими доверительницами письменный договор, поэтому было заключено устное соглашение. В результате адвокат, злоупотребляя доверием, получил от потерпевшей 183,2 тыс. руб., после чего распорядился ими по собственному усмотрению.

Наталья Шинкарева