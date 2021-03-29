Юбилейную медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» учредили в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Медалью награждаются нижегородцы – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; жители города, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период Великой Отечественной войны; труженики тыла, проработавшие в годы войны в Горьком не менее шести месяцев; граждане, внесшие значительный вклад в развитие города. Юбилейную медаль необходимо носить на левой стороне груди после медали «В память 1000-летия Казани».

Юбилейная медаль изготавливается из латуни, имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали изображен фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней посередине, справа от башни — собор во имя Александра Невского, слева — Михайло-Архангельский собор. На оборотной стороне медали – герб Нижнего Новгорода, под ним располагаются цифры «1221-2021». Слева от герба – изображение лавровой ветви, справа – дубовой.

Анастасия Еремина