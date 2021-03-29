Проектировать сочинскую набережную будут именитые бюро Отобраны восемь финалистов конкурса на разработку концепции значимого для курорта объекта

Восемь архитектурных компаний вместо первоначально предполагаемых семи продолжат борьбу в конкурсе на разработку концепции центральной городской набережной на искусственной территории в Сочи. Первый его этап завершился 25 марта.

По словам Анны Невзоровой, руководителя ГК Метрополис, оператора Международного конкурса, эксперты рассмотрели 38 заявок и, учитывая их высокий уровень, приняли решение допустить восемь организаций, среди которых, как российские, так и зарубежные бюро.

Компания GMP из Германии уже известна жителям краевой столицы по проекту стадиона и парка «Краснодар», консорциум IND architects, Royal Haskoning DHV, LDA Design (Россия, Нидерланды, Великобритания), ранее спроектировал Пальм Джумейра в Дубае и набережную Центра Туризма и Яхтенного Спорта в Абу-Даби. Меганом (Россия) выполнил проект по реконструкции комплекса зданий Музея им. А. С. Пушкина, а также мастер-план нового района ЗИЛ в Москве. В числе финалистов также консорциум ADEPT (Дания) совместно с MegaBudka (Россия), MASTER'S Plan, Cushman & Wakefeld совместно с архитектурным бюро Parsec (Россия), Mangera Yvars Architects (Великобритания, Испания), FUKSAS (Италия) и UNStudio (Нидерланды).

Конкурсантам предстоит разработать свои предложения по сочинской набережной до 26 мая. Победитель будет объявлен 4 июня, он получит призовую премию в размере 6 млн руб. Общий призовой фонд составляет 30 млн руб.