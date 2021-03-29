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Roca Group вновь расширяется

Международный холдинг Roca Group — мировой лидера в области производства сантехники и разработки современных решений для ванных комнат, анонсировал открытие нового инновационного центра в Валенсии, на этот раз специализирующегося на производстве мебели для ванных комнат. Проект стал возможен благодаря приобретению холдингом 75% акций валенсийской компании Royo. Roca Group приобрела 62% акций у американского фонда HIG. 25% капитала по-прежнему принадлежит семье Ройо. В настоящее время Roca Group владеет 81 производственным центром по всему миру. На российском рынке холдинг представляет бренды Roca, Armani/Roca, Laufen, Jika, Aquaton, Santek, Santeri. Галереи Roca открыты в Лондоне, Лиссабоне, Шанхае, Пекине, Мадриде и Барселоне. Выставочные и торговые павильоны проектируют мировые звезды архитектуры, среди которых, например, бюро Zaha Hadid Architects и MAD Architects.

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