Рождаемость в Адыгее в 2020 году выросла на 5%

В Адыгее в 2020 году родилось 4418 детей. Это на 5,2% больше, чем годом ранее, когда на свет появился 4201 ребенок, сообщает пресс-служба правительства республики.

Власти региона отмечают, что на рост показателей в числе прочего оказала влияние реализация инициатив президента России Владимира Путина, направленных на улучшение демографической ситуации — в том числе, предоставление до трехлетнего возраста ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2019 года.

По словам министра труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза, по данным на 1 января 2021 года, такие выплаты в республике получили 913 семей при запланированном показателе в 368 семей. Сумма выплаты за 2020 год составила более 51,7 млн. руб. В настоящее время такие выплаты получают 1077 семей, а до конца 2021 года их количество должно вырасти 1539.

«В республике увеличилось не только число рождений, но и многодетных семей. Так, за год на 27% выросло количество семей, где родился третий ребенок. Необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми», – отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Алексей Белянин