Инициатива

Партия пенсионеров выступила с предложением ликвидировать Пенсионный фонд России и передать его функции по пенсионному обеспечению федеральному бюджету. О намерении добиться реализации данного программного положения партии заявил председатель реготделения партии в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) Владимир Зиновьев.



«Много рассуждений о необходимости, о социальной справедливости, но, к сожалению, все как всегда — необходимо более детально проработать проект закона и немного подождать. И совершенно наплевать, что часть из работающих пенсионеров просто не доживет до того момента, когда необходимые проработки будут проведены, а нюансы учтены. Хорошо рассуждать на тему социальной справедливости, имея среднюю зарплату 450 тыс. руб. против среднестатистической пенсии в 17 тыс. руб.»,— отметил глава реготделения Партии пенсионеров в Югре, комментируя решения обеих палат Федерального собрания, которые отклонили законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

По мнению Владимира Зиновьева, Пенсионный фонд «выгоден только негосударственным пенсионным фондам и частным управляющим компаниям, получающим в управление огромные средства практически по нулевой и даже отрицательной ставке». При этом, отмечают в партии, чем дольше период управления, тем «выгоднее финансистам, минимизирующим свои обязательства по пенсионному обеспечению».

«Партия пенсионеров убеждена, что подобная расточительность Пенсионного фонда непозволительна. Большинство граждан нашей страны, живущих на пенсию, еле сводят концы с концами, а ведомство, призванное государством заботиться об их благосостоянии, наоборот, "проедает" сбережения граждан»,— подчеркнул Владимир Зиновьев.

Он пояснил, что фонд должен аккумулировать в себе пенсионные накопления граждан, работать с накоплениями, получать прибыль и пускать ее на выплаты гражданам. «Так работают пенсионные фонды во многих странах мира. Российский же работает иначе — получает страховые пенсионные начисления, обнаруживает, что этих денег для выплаты пенсий не хватает, и обращается к государству, получает дотации и пускает их на выплаты»,— отметил глава реготделения Партии пенсионеров в ХМАО.

В качестве решения проблемы партия предлагает ликвидировать Пенсионный фонд, как «лишнее звено в системе пенсионного обеспечения».

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