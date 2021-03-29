Гала-шоу в честь юбилея Нижнего Новгорода пройдет в районе Стрелки

Площадкой для проведения гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода выбрали акваторию Волги и Оки, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие пройдет 21 августа.

Концепция шоу еще разрабатывается. Организаторы планируют показать ретроспективу восьми веков истории города через достижения земляков и ключевые этапы развития Нижнего Новгорода. Отмечается, что гала-шоу будет организовано «с применением передовых технологий, световых эффектов и визуальных инсталляций».

«Волга и Ока всегда занимали особое место в истории Нижнего Новгорода, формировали уникальный ландшафт, образ города. Мы не могли не учесть это при выборе места проведения главного мероприятия к 800-летию»,— сказал губернатор Глеб Никитин.

Как ранее сообщалось, для проведения гала-шоу также рассматривали территорию стадиона «Нижний Новгород». Акваторию двух рек выбрали с учетом художественной перспективы, комфорта зрителей и возможности для организации качественной телевизионной картинки.

Анастасия Еремина