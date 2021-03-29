В Ростовской области создадут фонд губернаторских грантов для поддержки НКО

Общественная палата Ростовской области предложила создать в регионе фонд губернаторских грантов для поддержки некоммерческих организаций (НКО), сообщает пресс-служба губернатора.

«Предложение считаю уместным. По результатам нашего разговора будет дано поручение одному из моих заместителей вместе с минфином поработать над этой темой. Принципиальная задача — найти решение по увеличению размеров грантов и объемов финансовых средств, которые могут получить некоммерческие организации»,— сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, его слова приводятся в сообщении.

Как говорится в сообщении, общая сумма поддержки по президентским грантам НКО превысила 330 млн руб., в частности, в 2020 году — 130 млн рублей. «По расчетам экспертов, создание единого оператора проведения конкурсных процедур позволит привлечь на реализацию социально-значимых проектов в четыре раза больше средств, чем сейчас»,— отмечает пресс-служба губернатора.

Наталья Шинкарева