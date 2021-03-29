Экс-депутат заксобрания заявился на праймериз «Единой России»

Начальник волейбольной команды ГКБУ «ЦСП Пермского края», бывший депутат регионального заксобрания Юрий Елохов заявился на праймериз «Единой России». Как сообщает telegram-канал реготделения «Единой России», господин Елохов будет бороться за выдвижение на выборах в заксобрание по округу № 24, а также за место в партсписке по региональной группе «Верещагинская № 24».

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.

Юрий Елохов являлся депутатом заксобрания Пермской области третьего созыва (2001-2006 годы), краевого парламента первого (2006-2011 годы) и второго (2011-2016 годы) созывов. В 2016 году депутат пытался переизбраться по округу №24, но проиграл Сергею Ветошкину. Разрыв между кандидатами составил 45 голосов.