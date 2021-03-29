В Татарстане ожидаются дожди и до 10 градусов тепла

В ближайшие сутки в Татарстане температура днем поднимется до +5..+10°, ночью ожидается -4..-9°, при прояснениях до -10..-15°. Об этом сообщает Гидрометцентр.

31 марта днем и вечером в регионе ожидаются мокрый снег и дождь. Также прогнозируется усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с. Ночью ожидается -2..-7°, днем +3..+8°.

В первые дни апреля также прогнозируют дождь и снег. Ночью возможна кратковременная метель. В ночной период температура воздуха составит от -3 до +2°, днем — +4..+9°.

Такая же погода сохранится в Татарстане в выходные.

"Ъ-Казань"