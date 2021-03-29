В Ростове планируется построить изолятор временного содержания на 75 человек

Главное управление МВД России по Ростовской области объявило поиск подрядчика для строительства изолятора временного содержания (ИВС) по адресу Доватора, 142Д. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет более 604 млн руб. Определение подрядчика должно состояться 6 апреля.

Согласно представленным документам, на территории объекта должны расположиться здания ИВС на 75 человек, отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а также здание спецприемника. Также на территории ИВС будут построены стрелковый тир, три контрольно-пропускных пункта, гараж-стоянка на 16 машин и помещения для содержания служебных собак и другие объекты. Работы должны быть выполнены до конца 2023 года.

Наталья Шинкарева