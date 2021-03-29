МЧС в Ярославле экстренно предупредило о дожде и сильном ветре

Главное управление МЧС по Ярославской области 29 марта опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. В ведомстве сообщают, что по данным ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18 часов 29 марта до 18 часов 30 марта в Ярославской области прогнозируются осадки в виде дождя.

Кроме того, ожидается, что в области произойдет усиление ветра, порывы которого будут достигать 15 м/с. В МЧС предупредили, что на дорогах региона прогнозируется возникновение гололедицы.

В связи с ухудшением погоды спасатели просят жителей региона проявлять внимательность и осторожность. Из-за дождя и ветра МЧС прогнозирует увеличение вероятности возникновения ЧС. В частности, возможны затруднения в работе всех видов транспорта на автомобильных дорогах, рост числа ДТП. Возможны повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи. Прогнозируются обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш. Возможны нарушения в работе системы ЖКХ.

Антон Антонов