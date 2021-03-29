В Адыгее объем производства сельхозпродукции за 2020 год вырос на 14%

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Кабинета министров Республик Адегея. В ходе заседания правительство республики подвело итоги экономического развития за 2020 год. Согласно данным, озвученным министром экономического развития и торговли республики Зауром Шеудженом, в 2020 году объем производства продукции сельского хозяйства составил около 31 млрд рублей, на 14,1% больше, чем годом ранее.

В 2020 году валовой сбор плодово-ягодной продукции составил 50,6 тыс. т, на 23,4% больше, чем в 2019 году. На развитие сельских территорий было выделено более 1,4 млрд. руб., заложено 264,3 га, многолетних насаждений, на 25% больше предыдущего периода.

За прошедший год хозяйствами республики произведено 26,9 тыс. т мяса и субпродуктов, на 15,5 % больше, чем в 2019 году, сыров –19,4 тыс. т (+12,8 %), цельномолочной продукции – 23,1 тыс. т (+24,2%), риса – 33,6 тыс. т (в 11 раз больше), кондитерских изделий – 30,3 тыс. т (+23,7%), замороженной плодоовощной продукции - 33,1 тыс. т (+13,7 %), муки – 3,6 тыс. т (+176,9%).

За год в Адыгее также было введено в эксплуатацию 258 тыс. кв. м жилья (рост за год на 0,4), ликвидировано 564,3 кв. м аварийного жилого фонда, выполнен капительный ремонт в 119 многоквартирных домах, благоустроено 14 общественных и 41 дворовая территория.

В ходе встречи глава республики Мурат Кумпилов отметил, что одна из важнейших задач экономической повестки – рост инвестиций в социально-экономическое развитие региона и поручил поручил кабинету министров сконцентрировать усилия на выполнении задач по ключевым направлениям.

«Ряд крупных проектов был реализован благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Адыгея. Это – дополнительный инструмент для обеспечения ускоренного социально-экономического развития и улучшения инвестиционного климата. Дальнейшая реализация мероприятий программы будет способствовать ускорению темпов роста экономики Адыгеи, привлечению новых инвесторов и повышению качества жизни населения», – отметил Мурат Кумпилов.

Ольга Логинова