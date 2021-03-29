В Саратове вынесен приговор четверым мужчинам за мошенничество на 31,7 млн рублей

Прокуратура Фрунзенского района Саратова поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении Филиппа Андреева, Сергея Волосникова, Антона Чумичкина и Дмитрия Шкаева, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщили в областной прокуратуре, с сентября 2014 года по июль 2017 года два менеджера по оценке имущества, управляющий ломбардом и их знакомый оформили подложные залоговые билеты, содержащие недостоверные сведения о предоставлении гражданами имущества в качестве залога. При этом они якобы знали, что залоговое имущество предоставлено не будет. Таким образом, они завладели деньгами ломбарда, причинив ущерб на сумму более 31,7 млн руб.

Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай