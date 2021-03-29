Челябинских экоактивистов осудили условно за попытку поджога Томинского ГОКа

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор по делу о попытке поджога строительной площадки АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» (принадлежит Русской медной компании). Трем фигурантам, двое из которых являются активистами движения «СтопГОК», выступающего против строительства комбината, назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 1,5 до 3 лет. Прямую трансляцию оглашения приговора из зала суда вели участники движения в своей группе в «ВКонткате».

Суд признал одного из лидеров «СтопГОК» Василия Московца виновным в том, что в 2017 году он подстрекал активистов к хулиганству и умышленному уничтожению имущества путем поджога на территории Томинского ГОКа «с целью дезорганизации строительства и работы» предприятия. Активиста движения Гамиля Асатуллина и еще одного фигуранта, Евгения Медведева, признали виновными в хулиганстве и покушении на поджог. Суд установил, что они пытались сжечь складированную древесину и будку на территории ГОКа. Московец и Асатуллин, не признавшие свою вину, получили 2,5 и 3 года условного лишения свободы. Медведев частично признал вину и получил 1,5 года условно.

Адвокат стопгоковцев Андрей Лепехин сообщил “Ъ”, что приговор будет обжалован.

Юлия Гарипова, Челябинск