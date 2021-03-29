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Почти 12 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за прошедшую неделю

С 22 по 28 марта острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Удмуртии заболело 11,81 тыс. человек, в том числе 7,57 тыс. детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что 5,81 тыс. заболевших или 49,2% от их общего числа являются жителями Ижевска. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по региону ниже эпидемического порога 42,2%. При этом из-за эпидемической ситуации были закрыты девять детсадов в Кезском, Завьяловском, Балезинском, Сюмсинском, Красногорском, Граховском и Глазовском районах.

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