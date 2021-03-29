Ярославский аэропорт Туношна перешел на новое расписание

Ярославский аэропорт Туношна с 28 марта перешел на весенне-летнее расписание полетов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Новое расписание будет действовать до 30 октября.

В пресс-службе уточнили, что из Ярославля в весенне-летний сезон можно будет отправиться в Сочи, Краснодар, Симферополь, Анапу и Минеральные Воды. Также, будут сохранены авиамаршруты в Москву, Казань и Санкт-Петербург.

Полеты в Краснодар, Сочи и Минеральные воды будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Прямые рейсы в Анапу и Санкт-Петербург будет выполнять авиакомпания RusLine. Кроме того, сезонные рейсы в Симферополь выполняет авиакомпания Nordwind, в Казань – «ЮВТ Аэро».

В пресс-службе отметили, что в аэропорту к началу нового сезона проведена плановая подготовка состояния наземной специализированной техники, оборудования аэродрома, а также зданий и сооружений.

Дарья Сабаева