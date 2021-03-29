В Самарскую область поступило более 21 тыс. доз вакцины от COVID-19

Новые партии вакцины «ГамКовидВак» для профилактики новой коронавирусной инфекции поступили в Самарскую область. В общей сложности регион получил 21,1 тыс. доз препарата. Вакцина уже поступила в лечебные учреждения Самарской области. Об этом в понедельник сообщает региональное правительство.

«На сегодняшний день привито более 160 тыс. человек, из них завершили вакцинацию свыше 112 тыс. человек»,– говорится в сообщении.

Чиновник напоминают, что вакцинация проводится в Самарской области добровольно. Сделать прививку в регионе можно бесплатно.

Георгий Портнов