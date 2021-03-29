Организаторов финансовой пирамиды «Содружество» будут судить за хищение 1,5 млрд рублей

В Первомайский суд Краснодара направлено уголовное дело в отношении семи местных жителей, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), сообщила прокуратура края. По версии следствия, обвиняемые похитили у вкладчиков кооператива «Содружество» более 1,5 млрд руб.

Противоправную деятельность злоумышленников выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По информации прокуратуры, в 2011 году подсудимые организовали схему хищения средств граждан под предлогом деятельности кредитного потребительского кооператива «Содружество». Организованное преступное сообщество действовало до 2019 года и имело филиалы в 22 муниципалитетах Кубани. Гражданам обещали высокие ставки по вкладам якобы за счет успешной инвестиционной деятельности, на самом деле проценты по вкладам выплачивались за счет средств вновь прибывших граждан, которые вносили в кассу «Содружества» суммы от 100 тыс. руб. до 15 млн руб.

В январе текущего года в Краснодаре была осуждена к 8,5 годам лишения свободы Ирина Ильченко, которая была одним из организаторов преступной схемы. Госпожа Ильченко заключила соглашение со следствием, отбывание наказания для нее отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.

Анна Перова, Краснодар