Организаторов финансовой пирамиды «Содружество» будут судить за хищение 1,5 млрд рублей

В Первомайский суд Краснодара направлено уголовное дело в отношении семи местных жителей, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), сообщила прокуратура края. По версии следствия, обвиняемые похитили у вкладчиков кооператива «Содружество» более 1,5 млрд руб.
Противоправную деятельность злоумышленников выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По информации прокуратуры, в 2011 году подсудимые организовали схему хищения средств граждан под предлогом деятельности кредитного потребительского кооператива «Содружество». Организованное преступное сообщество действовало до 2019 года и имело филиалы в 22 муниципалитетах Кубани. Гражданам обещали высокие ставки по вкладам якобы за счет успешной инвестиционной деятельности, на самом деле проценты по вкладам выплачивались за счет средств вновь прибывших граждан, которые вносили в кассу «Содружества» суммы от 100 тыс. руб. до 15 млн руб.
В январе текущего года в Краснодаре была осуждена к 8,5 годам лишения свободы Ирина Ильченко, которая была одним из организаторов преступной схемы. Госпожа Ильченко заключила соглашение со следствием, отбывание наказания для нее отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.