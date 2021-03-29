ЦСКА — «Локомотив» (Ярославль): ставки с повышенными коэффициентами на матч 29 марта

29 марта ЦСКА примет ярославский «Локомотив» в 7-й решающей игре серии 1/4 финала плей-офф Чемпионата КХЛ. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 250 котировок на этот матч. На победу ЦСКА в основное время можно поставить за 2.05, на ничью — за 3.70, на победу «Локомотива» — за 3.80, на незасчитанный гол — за 4.70, на тайм-аут обеих команд — за 3.20, на гол в пустые ворота — за 2.75, на то, что оба вратаря коснутся шайбы в первые 2 минуты игры, — за 1.75.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на хоккеистов обеих команд. На то, что шайбу забросит Алексеев или Петерссон, можно поставить за 2.90, на гол или ассист Пулккинена — за 2.05, на гол Слепышева во втором периоде — за 8.00, на гол Окулова или Кемпе — за 2.50, на то, что Шалунов наберет очки в третьем периоде, — за 3.80.

Константин Окулов

Окулов — лучший бомбардир ЦСКА в плей-офф Чемпионата КХЛ. В 10 играх на счету Константина 3 гола и 7 голевых передач. На гол или ассист Окулова можно поставить за 1.55, на гол в третьем периоде — за 7.50, на гол и голевую передачу — за 6.50, на гол, голевую передачу и удаление — за 20.00.

Егор Коршков

В 69 матчах этого сезона Коршков забросил 20 шайб и сделал 23 ассиста — лучший результат в «Локомотиве». На гол Егора во втором периоде можно поставить за 8.00, на гол или голевую передачу — за 1.95, на дубль — за 16.00, на то, что Коршков наберет очки в первом периоде, — за 5.50.

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