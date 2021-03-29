«Татнефть» снизила чистую прибыль в 2020 году в 1,9 раза

Чистая прибыль компании «Татнефть» по итогам 2020 года составила по РСБУ 81,6 млрд руб., что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Отмечается, что выручка компании в 2020 году составила 633,3 млрд руб., что на 22% меньше, чем за год до этого. Валовая прибыль сократилась на 42%, составив 185,059 млрд руб., а прибыль до налогообложения упала на 47%, до 106,7 млрд руб. Прибыль от продаж в 2020 году составила 129,8 млрд руб., что вдвое меньше, чем годом ранее. Себестоимость продаж сократилась на 8% и составила 448,271 млрд руб.

"Ъ-Казань"