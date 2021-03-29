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В Элисте при ограблении дома был убит мужчина

В Калмыкии возбуждено уголовное дело об убийстве, сопряженным с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ) в отношении неустановленного лица. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калмыкии.

По данным ведомства, утром 29 марта 2021 года неустановленное лицо, которое было одето в медицинский комбинезон, защитные очки и перчатки, проникло на территорию жилого дома в Элисте с целью похитить деньги и ценности. Злоумышленник связал хозяйку дома, а затем не менее трех раз выстрелил в ее сожителя. Мужчина скончался на месте. «С места совершения преступления неустановленным лицом похищены денежные средства в сумме 60 тыс. руб., принадлежащие потерпевшим»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева


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