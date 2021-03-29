Владимир Якушев и Виктор Майгуров обсудили вопросы развития биатлона в регионах УрФО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО), глава попечительского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев обсудил с президентом союза Виктором Майгуровым вопросы развития биатлона в регионах УрФО.

Как сообщили в пресс-службе СБР, господа Якушев и Майгуров на встрече обговорили будущее развитие как спорта высоких достижений, так детско-юношеского и массового биатлона. «Биатлон развивается во всех субъектах УрФО. Все шесть субъектов в разные годы делегировали биатлонистов в национальную сборную страны. Все они завоевывали медали крупнейших международных соревнований»,— подчеркнули в СБР.

По данным союза, сейчас на территории УрФО действуют 43 специализированных учреждения по подготовке биатлонистов и 14 спорткомплексов.

Отметим, что в этом году власти Свердловской области планировали завершить строительство международного многофункционального биатлонного комплекса в рамках подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга, которое состоится в 2023 году. Стоимость реализации проекта оценивается в 800 млн руб. При этом представители общественности и научного сообщества требуют пересмотреть программу празднования и направить средства на развитие мемориала жертвам политических репрессий на 12-м км Московского тракта, где планируется возводить комплекс.

Анастасия Реутова