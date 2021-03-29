ВТБ в Удмуртии увеличил портфель привлеченных средств на 30%

По итогам работы ВТБ в Удмуртии за 2020 год совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 31% и на 1 января 2021 года составил 61,2 млрд руб. Кредитный портфель подразделения на отчетную дату достиг 42,8 млрд руб., показав прирост с начала года на 5%.

Драйвером роста в корпоративном сегменте стал средний и малый бизнес: кредитный портфель компаний СМБ увеличился за 2020 год на 59%, до 10,6 млрд руб. Общий портфель льготных кредитов в рамках программ господдержки на 1 января превысил 5,2 млрд руб. Из них более 4,2 млрд руб. приходится на программу Минэкономразвития №1764 и 900 млн руб. — на программы Минэкономразвития по поддержке занятости в период пандемии коронавируса. Кроме того, банк провел региональным предприятиям среднего и малого бизнеса реструктуризацию кредитных обязательств на сумму около 900 млн руб.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в республике на 1 января 2021 года увеличился до 18,9 млрд руб. Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов за отчетный период увеличился на 57% и на 1 января превысил 25,5 млрд руб.

Положительная динамика сохраняется по гарантийному портфелю. По сравнению с прошлым годом общий гарантийный портфель корпоративных клиентов вырос на 6%, до 8,7 млрд руб.

Розничный кредитный портфель подразделения банка по итогам 2020 года увеличился на 8% и на отчетную дату составил порядка 23,9 млрд руб. Лидером по приросту в розничном кредитовании стала ипотека. По состоянию на 1 января 2021 года портфель ипотечных займов ВТБ в Удмуртии превысил 10,6 млрд руб., увеличившись за 12 месяцев более чем на 15%. Значительную долю кредитного портфеля частных лиц по-прежнему составляют кредиты наличными - 11 млрд руб. (+5% к прошлому году).

Всего в 2020 году ВТБ в республике предоставил частным лицам более 15,4 тыс. кредитов на общую сумму, превышающую 12 млрд руб., что на 17% выше показателя предыдущего года. В том числе, выдано 3,15 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму порядка 5,5 млрд руб., что на 45% выше показателей 2019 года по числу выдач, и на 56% по объему. Автокредиты в ВТБ в 2020 году на сумму более 1 млрд руб. (+7%) в ВТБ оформили 1,8 тыс. жителей республики.

Портфель привлеченных средств населения вырос за 12 месяцев на 18% и на отчетную дату составил 35,7 млрд руб. Наибольший прирост в портфеле приходится на инвестпродукты – более чем на 50% с начала года, до 14 млрд руб.

«По итогам работы за 2020 год ВТБ в очередной раз подтвердил статус одного из сильнейших и значимых игроков банковского рынка Удмуртии. Банк продемонстрировал положительную динамику по основным направлениям бизнеса: мы на треть прирастили портфель привлеченных средств и увеличили кредитный портфель подразделения. Ключевыми направлениями нашей работы в прошедшем году стали поддержка клиентов, пострадавших в результате пандемии, активная цифровизация бизнес-процессов и повышение доступности наших кредитных ресурсов. Уверена, что высокий спрос на продукты и сервисы ВТБ будет сохраняться у населения и бизнеса республики и в дальнейшем»,— отметила управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова.